Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü telefonla arayarak babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatından dolayı taziyelerini iletti.



ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA DA KATILACAK

Vefat haberinden müteessir olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhuma Allah'tan rahmet dilediği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kayseri'de kılınacak cenaze namazına da iştirak edeceği öğrenildi.



TWİTTER'DAN DA TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi twitter hesabından da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül beyefendiye Cenab-ı Hak'tan rehmet niyaz ediyorum." dedi.