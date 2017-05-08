Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Referandum sonrası CHP'de muhalifler harekete geçti. Mersin Milletvetkili Fikri Sağlar sözlerinden dolayı disipline sevk edilirken, Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke de görevlerinden istifa etti. Geski Genel Başkan Baykal ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin sözleri tartışma çıkarttı. Tartışmalara Şişli Eski Belediye Başkanı ve CHP'nin 2014 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül de katıldı.

Sarıgül, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Siyasetçinin görevi daha iyi bir ülke için vizyon oluşturmaktır. Ufuk çizgisini belirleyen kişidir siyasetçi. Gündemi, halkın gündemidir. Yegane derdi içinden çıktığı toplumu daha iyiye taşımaktır. Siyasetin gündemine bakıyorum; kısır çekişmeler, koltuk savaşları, iktidar mücadeleleri...Bir gürültü patırtıdır gidiyor. Siyasete yıllarını vermiş biri olarak söylüyorum; yakın tarihin hiçbir döneminde, siyaset kurumu halkın gündeminden bu kadar ayrı düşmemişti.Ülke meseleleri, hiçbir dönem sorumluluk sahipleri tarafından bu derece laubalilikle ele alınmamıştı. Ülkenin başında bunca sorun varken, bir an önce gerçek gündeme dönülmeli; halkın dertlerine merhem olacak çözümler üretilmelidir."