Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ı kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Filistin Başbakanı Hamdallah’ı kabul etti
08.05.2017 - 19:47 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 19:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ı kabul etti.
Etiketler : hamdallah,recep tayyip erdoğan,ankara,
471633 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/471633.aspx
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