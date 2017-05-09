Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'de kurultay çağrıları sürerken ilk genel başkan adayı da ortaya çıktı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP'deki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, yeterli imza toplayabilmesi halinde aday olacağını açıkladı. İnce, daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeterli imzayı toplayıp aday olmayı başarmıştı. İnce, Kılıçdaroğlu'nun imza yeter sayısına bakmadan kurultay kararı alması gerektiğini söylerken, ''Parti içinde Saray'dan talimat alanlar var'' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

