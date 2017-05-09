CHP'de kurultay çağrıları sürerken ilk genel başkan adayı da ortaya çıktı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP'deki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, yeterli imza toplayabilmesi halinde aday olacağını açıkladı. İnce, daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeterli imzayı toplayıp aday olmayı başarmıştı. İnce, Kılıçdaroğlu'nun imza yeter sayısına bakmadan kurultay kararı alması gerektiğini söylerken, ''Parti içinde Saray'dan talimat alanlar var'' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
İşte CHP'de genel başkanlık için ilk aday
09.05.2017 - 09:34 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yeterli imza toplaması halinde genel başkanlık için aday olacağını söyledi
CHP'de kurultay çağrıları sürerken ilk genel başkan adayı da ortaya çıktı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP'deki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, yeterli imza toplayabilmesi halinde aday olacağını açıkladı. İnce, daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeterli imzayı toplayıp aday olmayı başarmıştı. İnce, Kılıçdaroğlu'nun imza yeter sayısına bakmadan kurultay kararı alması gerektiğini söylerken, ''Parti içinde Saray'dan talimat alanlar var'' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Kaynak: Habertürk
Etiketler : chp,muhharrem ince,
471745 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/471745.aspx
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