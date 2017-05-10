Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar ANKARA

ABD’de Amerikalı muhataplarıyla yüz yüze görüşen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhataplarına FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi için sunulan bilgi ve belgelerin yeterli olduğunu söyleyerek iade talebini yineledi. Edinilen bilgilere göre Bozdağ görüşmede “Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, ülkemizin talebi Gülen’in atılı suçlardan ülkenizde yargılanması ve mahkûmiyeti değil, iadesi talebidir. ABD mahkemelerince yapılacak işlem, bir ceza yargılaması (suçluluk ya da suçsuzluk yargılaması) değil, bir iade yargılamasıdır. Ceza yargılaması, delillerin tartışılması, Fetullah Gülen’in suçlu veya suçsuz olduğuna dair muhakeme Fetullah Gülen’in iadesini müteakip Türkiye’de yapılacaktır” dedi.

BELGELER YETERLİ

İade için sunulan belgelerin yeterli olduğunu söyleyen Bozdağ “Fetullah Gülen hakkında ABD makamlarına sunulan delillerin, ülkemiz ve ABD arasındaki 1981 tarihli anlaşma hükümlerinde yer verilen delil seviyesi standardı için ziyadesiyle yeterli olduğuna inanıyoruz. Geçmişe dönük gerek ABD tarafının bize iletilen iade taleplerinde, gerekse bizim ABD’ye ilettiğimiz iade taleplerinde bugüne kadar hiçbir iade talebinde bu kadar bilgi ve belge sunulmamıştır” diye konuştu.

TALEPLERİMİZ İLETİLMEDİ

Bozdağ şunları söyledi: Şayet, bu dosyada gönderdiğimiz deliller bir şahsın iadesi için yeterli değil ise, bundan sonra iki ülke arasında herhangi bir şahsın iadesinin çok zor veya imkânsız olacağı anlaşılmaktadır. Biz delillere güveniyoruz, siyasi irade olarak mahkemeye gönderin mahkeme karar versin. Üzülerek ifade etmek isterim ki, Gülen’in iadesi ile ilgili olarak bugüne kadar Bakanlığınıza ilettiğimiz hiçbir iade evrakı, geçici tutuklama talebi ve ek bilgi belgelerimiz tarafınızdan mahkemelere iletilmemiştir. Bu husus, Türk halkını ziyadesiyle üzmektedir.

GÜLEN KALDIĞI YERDEN

FETÖ’nün kurucusu ve yöneticisi olan, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü dâhil Türkiye’de işlenmiş pek çok suçun sanığı olan terörist Gülen hâlen ABD’de herhangi bir koruma tedbiri ya da adli takibata uğramaksızın serbestçe örgütü sevk ve idareye devam etmekte, birçok medya kuruluşunda röportaj ve yazıları yayımlanmakta ve bu yollarla örgütü yönetmeyi ve örgüt üyelerine talimat vermeyi sürdürmektedir. Usame bin Ladin sizin için ne anlam ifade ediyorsa, Fethullah Gülen de Türk halkı için aynı anlamı ifade etmektedir ve iade edilmemesi bizleri üzmektedir.

Bu arada Bozdağ ile birlikte ABD’ye giden bakanlık bürokratları ile 3 savcı da ABD’li muhatapları ile uzun görüşmeler yaparak teknik detayları görüştü. Bakanlık kaynakları görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini Obama ile Trump dönemi arasındaki bakış açısı farklılığının net olduğunu Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmenin önemli olduğuna dikkat çekti.