Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisindeki kavgayı kızıştıracak yeni bir açıklamayla gündemde.

"DİĞER PARTİLERLE KONUŞUP BELİRLİYECEĞİZ"

Meclis'teki makamında gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, "2019 için diğer partilerle konuşacağız. yüzde 49 sadece bizim gibi aday belirleme sürecine girersek yanlış olur" dedi.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU MODELİ

CHP Lideri bu açıklamasıyla Ekmeleddin İhsanoğlu benzeri bir modelle 2019'a hazırlanacağını belli etti.

"İKİNCİ EKMELEDDİN VAKASI İSTEMİYORUZ"

Görünen o ki partide Kılıçdaroğlu gibi düşünmeyen ve Kılıçdaroğlu'nu zorlu bir mücadeleye itecek isimler var.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Deniz Baykal'ın "Abdullah Gül yüzde 49'un adayı olabilir" önerisine "İkinci bir Ekmeleddin vakası yaşamak istemiyoruz" yanıtını vermişti.

Deniz Baykal da Abdullah Gül'ün "Baykal'ı ciddiye almadım" demesinin ardından adaylarının CHP'den bir isim olması gerektiğini işaret ederek "Uydurma, yapay siyasetçi değil, tabanla ilişkisi olan biri olmalıdır. Tayinle değil, seçimle olmalı" açıklamasında bulunmuştu.