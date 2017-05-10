Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, mevkidaşı Srdjan Darmanovic ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, göreve geldiği günden bu yana Trump ve yönetimindeki kişilerin Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anladıklarını ve Türkiye'ye zarar verecek bir adım içinde olmayacaklarını söylediklerini ifade etti.

ABD'nin, Türkiye'nin YPG konusundaki tutumunu çok iyi bildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "YPG ve PKK aynıdır, terör örgütüdür. Suriye Demokratik Güçleri içinde YPG de var, Arap kuvvetler de var. En son Tillerson bana, yüzde 60'dan fazlasının Araplar olduğunu, ılımlı Araplar olduğunu söyledi. Bizim de kendilerine tavsiyelerimiz oldu. Özellikle Rakka operasyonunda, SDG içinde YPG'lilerin ve Arapların ayrılması gerekiyor. Rakka'ya da Arap güçlerin girmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.

"Düşüncelerimizi Amerikan yönetimi çok iyi biliyor"

Buraya ılımlı muhalif güçlerin takviye yapılabileceğini söylediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Operasyonun başarısı için de bu çok önemlidir. Çünkü Rakka, yüzde 99 küsür oranında Sünni Arap şehirdir. Dolayısıyla Suriye içindeki şehirlerin geleceğini de iyi planlamamız lazım. Yani DAEŞ sonrasını da planlamamız lazım. Eğer Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyorsak ve Suriye'nin istikrarını önemsiyorsak, özellikle Irak'ta yaptığımız hatalardan da ders alarak burada yanlış adımlar atmamamız lazım." dedi.

Çavuşoğlu, "YPG ve PKK, ikisi de terör örgütüdür, hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır ve bunların eline geçen her silah, Türkiye'ye yönelik bir tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık. Bizim bu konulardaki düşüncelerimizi Amerikan yönetimi çok iyi biliyor." diye konuştu.

Tüm bu konuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bizzat görüşeceğini ve değerlendireceğini söyleyen Çavuşoğlu, bugüne kadar paylaştıkları görüşlerin gerekçeleriyle beraber bizzat muhataplarına aktarılacağını sözlerine ekledi.