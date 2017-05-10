Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahraman ve beraberindeki parlamento heyeti, Akdeniz İçin Birlik Parlamento Asamblesi (AİBPA) Başkanlık Divanı Toplantısı'na katılmak için geldiği Milano'da, Türk dernek temsilcileriyle buluştu.

Kahraman'a, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Meclis bürokratları eşlik ediyor.

Türkiye'nin Milano'daki yeni başkonsolosluk binasını ziyaret eden Kahraman ve beraberindekiler, Milano'da örgütlü Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden, İtalya'da yaşayan Türklerin sorunlarını dinledi.

Kahraman, Türk dernek temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından herkesin ekonomik kriz beklediğini anımsatarak, ancak tam tersine piyasaların oldukça güçlü bir biçimde süreci devam ettirdiğini söyledi. Kahraman, "Sağlamız, güçlüyüz, biz büyük bir devletiz ve bu şuurda olacağız." dedi.

Kahraman, konsolosluktaki programın ardından Avrupa Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) açılışını yaptı.