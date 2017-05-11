Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak', 'Halkı kanunlara uymamaya tahrik' ve 'Görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından 11 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasına bugün devam edildi.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Sibel Yiğitalp, yasama çalışmalarına katılacağından duruşmaya katılamayacağını avukatı aracılığıyla bildirdi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, HDP'li Sibel Yiğitalp'in bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.