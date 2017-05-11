Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Göynük Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

KARARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

İstifa kararını Facebook'taki kişisel hesabından duyuran Topaloğlu, "Birçoğunuzun da bildiği gibi bölgemize ve bölgemiz insanına önce öğretmen olarak, sonra da iki dönem Göynük Belediye Başkanı olarak hizmet vermeye çalıştım. Her ikisinde de genel olarak başarılı olduğumu düşünüyorum. 16 yıldır mensubu olmaktan ve hizmet etmekten onur duyduğum partim CHP ile yaşanan son gelişmeler nedeniyle hukuki bağımlılığımı sonlandırmak zorunda kaldım. Bölgeme ve ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim. Herkese teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın." mesajına yer verdi.

"ALDIĞIMIZ SİYASİ TERBİYE BUNU GEREKTİRDİ"

Necati Topaloğlu, "Aldığımız siyasi terbiye bunu gerektiriyordu. Biz yapılması gerekeni yaptık. Kimseye dargınlığımız, kızgınlığımız yok. Mücadelemiz devam edecek." demekle yetindi.