Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bütün Somali’yi ve Somalilileri kucakladığını ve bunu samimiyetle yaptığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Daily Sabah'ta yayımlanan "Somali için girişimci ve insani politika" başlıklı makalesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında 6 bakan ve beraberindekilerle Somali’ye düzenlediği ziyaretten bu yana birçok gelişmenin yaşandığını ve bu ziyaretin gerek Somali halkı gerekse dünyaya tarihi bir mesaj niteliğinde olduğunu vurguladı.

Söz konusu ziyaretin Somali halkının geleceğe dair ümitlerini kaybettiği bir anda yapıldığını ve Somali halkına moral verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Erdoğan’ın verdiği mesajla Türkiye’nin Somali’nin geleceğine güvendiğini ve Somali halkının yalnız kalmasına müsaade etmeyeceğini gösterdiğini ifade etti.

Yaklaşık 20 yıldır hiçbir dünya liderinin ziyaret etmeye cesaret etmediği ve yardım teklifinde bulunmadığı Somali’ye yapılan bu ziyaretle Erdoğan’ın bir ilke imza attığının altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye’nin aradan geçen yıllar içerisinde harekete geçerek aralarında Mogadişu Havaalanı da olmak üzere Somali’nin altyapısını ve yollarını kapsayan bir yapı ve inşa ağı kurduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye tarafından inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nin Somalililere uluslararası standartlarda hizmet verdiğini kaydederek, Somali’nin eski cumhurbaşkanlarından Hasan Şeyh Mahmud’un Türkiye’nin Somali’ye yardımları hakkındaki, "Türkiye’nin modeli çok açık. 'Biz Somali’de şunu yapmak istiyoruz' diyorlar ve yapıyorlar. Bugün Mogadişu Türklerin desteğiyle daha temiz. Türkler çöplerin toplanması konusunda kamyonlar ve gerekli her şeyi sağladılar ve şehir bugün daha temiz." sözlerine atıfta bulundu.

Türk Hava Yolları’nın (THY) hala Mogadişu’yu dünya ile bağlayan Afrika dışından tek havayolu firması olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye bütün Somali’yi ve Somalilileri kucakladı ve bunu samimiyetle yaptı." ifadesini kullandı.

"Yapılacak çok şey var"

Çavuşoğlu, Somali’nin 2011’den beri uzun bir yol katettiğini vurgulayarak, ülkenin bugün istikrar ve gelişme çizgisi üzerinde ilerlemeye devam ettiğini bildirdi.

Federal devlet yapısının tesis edildiği ülkede parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, kamu kurumlarının da adım adım inşa edildiğini kaydetti.

Erdoğan'ın ülkeye ziyaretinin önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı'nın, Somali yararına geniş bir koalisyonu bir araya getirdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin Somali'nin normalleşme sürecine yönelik yardımları çerçevesinde uzun süredir yaptığı çağrının İngiltere ve BM tarafından dikkate alınmasından memnuniyet duyduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Bu ilerlemeye rağmen yapılacak çok şey var. Ekonomik alanda, Türkiye halihazırda Somali'nin kalkınma projelerine 600 milyon dolar katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Somali'de somut hedefleri kapsayan Ulusal Kalkınma Planı'nın önemine değinen Çavuşoğlu, söz konusu planın hayata geçirilmesini kolaylaştırmak için uluslararası toplumun Somali'nin borç yükünü silebileceğini ve ulusal hedeflerinin hayata geçirilmesine öncelik verilmesi için destek sunabileceğini aktardı.

"Kızılay, ramazandan önce yardım yapacak"

Çavuşoğlu, coğrafi olarak stratejik konumda bulunan Somali'nin zengin doğal kaynaklara ve güçlü insan kaynağına sahip olduğuna da işaret etti.

Uluslararası tecrübelerin barış ve kalkınmanın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, bundan dolayı Somali hükümetinin düzenli bir ordusu bulunmasının terör örgütü Eş Şebab tehdidinin bertaraf edilmesi noktasında öncelikli olduğunu kaydetti.

Bu bağlamda askeri eğitimin önemine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin eylül ayında Anadolu Askeri Eğitim Merkezi'ni tamamen faaliyete geçireceğini anımsattı. Çavuşoğlu, makalesinde, "Umarız subay ve askerler bu merkezde eğitilir ve diğerleri de Eş Şebab terörünü yenmek için Somali hükümetinin gücünü oluşturur." ifadelerini kullandı.

Somali'nin ülkeyi kalkınma rayına oturtmaya çalıştıkça, doğal felaketlerle de yüz yüze geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, 2011 yılındaki kuraklığın bu yıl tekrarlanmasını örnek gösterdi.

Uluslararası toplumun öngörülebilir ve taahhüt ettiği uzun vadeli desteğine bakıldığında 6 milyondan fazla Somalilinin acil gıda yardımı ihtiyacına işaret eden Çavuşoğlu, makalesine şöyle devam etti:

"Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde geçtiğimiz mart ayında yine hızlı şekilde yardım kampanyası başlattı. Türk Kızılayı yaklaşmakta olan ramazandan önce önemli miktarda yiyecek yardımı yapmak için harekete geçiyor. Kuraklık sadece Somali'yi vurmadı, uluslararası topluluk kuraklıktan sarsılan tüm Doğu Afrika'ya da benzer şekilde yardımlar sağlamak için hızlıca harekete geçmeli."