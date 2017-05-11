Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı için bulunduğu Londra'da, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i kabul etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, İngiltere ve BM ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı'na katılmak üzere gittiği Londra'da, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile görüştü.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın "Lancaster House" yerleşkesinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 30 dakika sürdü.