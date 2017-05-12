Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede Yıldırım, konferans sonuçlarının kardeş Somali halkı ve Somali'nin geleceği için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin kalkınma, güvenlik ve istikrar başta olmak üzere her alanda Somali ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, terörle mücadele alanında Somali'den iş birliği beklentilerini ifade etti.

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu da Başbakan Yıldırım'a Somali konferansına katılımları için teşekkür etti.

Türkiye'nin, Somali'ye her alanda verdiği destek için memnuniyetini dile getiren Fermacu, Somali'de kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı okulu hatırlatarak, Türkiye ile her konuda iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti.