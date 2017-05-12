Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Saraybosna'daki yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak, resmi ziyaret için özel uçakla geldiği Saraybosna'da ilk olarak hükümet binasına geçti. Burada Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü.

Daha sonra TİKA'nın yeni hizmet binasının açılışını yapan Kaynak, hizmet binasını gezdi ve TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı'dan Bosna Hersek'te yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışa TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Skaka ve diğer davetliler katıldı.