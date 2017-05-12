Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile ilişkileri konusunda, "Türkiye'nin ŞİÖ'ye üye olma niyetini takdirle karşılayan Çin, diğer üye ülkelerle danışma temelinde Türkiye'nin örgüte katılımını ortaklaşa olarak ele almaya hazırdır." dedi.

Büyükelçi Yu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Çin’e giderek Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılacağını belirten Yu, Erdoğan'ın ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Şi ile ikili görüşme yapacağını anlattı.

Bu görüşmenin iki lider arasında son 2 yıldaki 4. görüşme olacağını dile getiren Yu, iki liderin siyaset, ekonomi, enerji, ulaşım, kültür, eğitim, turizm ve güvenlik gibi alanlarda geniş kapsamlı fikir alışverişinde bulunacağını söyledi.

Liderlerin ikili ilişkilerin gelişme planı ile ağırlıklı alanları ortaklaşa saptayacaklarını ifade eden Yu, ayrıca iki taraf arasında iş birliği anlaşmaları imzalanmasına da tanıklık edeceklerini vurguladı.

Yu, "İki liderin görüşmesinden verimli sonuçlar elde edileceğine ve bunun ikili ilişkilerin gelişmesine yön vereceğine inanıyoruz. İki taraf, Kuşak ve Yol ortak inşasının getirdiği tarihi fırsatları var güçleriyle değerlendirerek ve iki lider arasında varılan ortak görüşleri yerine getirerek, Çin ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği ilişkilerinde yeni ilerlemeler kaydedilmesine hız kazandıracaklardır." diye konuştu.

Uzay alanındaki iş birliği

Çin'in Türkiye ile her alanda gerçekçi iş birliği yapmaya büyük önem verdiğine dikkati çeken Büyükelçi Yu, uzay alanının da iki ülke iş birliğinin önemli yönlerinden biri olduğunu kaydetti.

Yu, bu konuda daha önce Türkiye ile Çin arasında sağlam iş birliği temelleri oluşturulduğunu anımsatarak, Türkiye'nin GK-2 yer gözlem uydusunun (Türkiye'nin uzaydaki gözü ve yüksek çözünürlüklü ilk Milli Keşif-Gözetleme Uydusu Göktürk-2) Çin tarafından başarıyla fırlatıldığını söyledi.

Türkiye'nin aynı zamanda Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü’nün (APSCO) de üyesi olduğunu belirten Yu, Çin ve Türkiye'nin APSCO çerçevesinde yoğun temaslarda bulunduklarını, gelecekte de iki tarafın bu temelde iş birliğini derinleştirmeye devam edebileceğini dile getirdi.

Nükleer enerji iş birliği

Nükleer enerji alanındaki iş birliğine de değinen Yu, ülkesinin nükleer enerji teknolojisi konusundaki tecrübesinin olgunlaştığını anlattı.

Yu, Çin’de bugüne kadar birçok nükleer santral kurulduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin, sivil amaçlı nükleer enerji alanında Türkiye ile iş birliğine büyük önem veriyor. Son bir yılda iki ülke arasındaki iş birliğinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Geçen haziran sonunda Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, iki ülke adına sivil amaçlı nükleer enerji iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladılar. Bundan sonra iki ülkenin enerji birimleri ile ilgili işletmeler arasında yoğun temaslar sürdürülerek belirli sonuçlara ulaşıldı ve fikir birliğine varıldı. Çinli işletmeler, Türkiye’nin ilgili nükleer santral programlarını yakından takip etmekte ve Türk tarafı ile bu konuda yoğun istişarelerde bulunmaktadırlar.

İki tarafın iş birliğinde somut sonuçların bir an önce elde edilmesi bekleniyor."

Türkiye'nin ŞİÖ ile ilişkisi

Yu, ŞİÖ'nün üye ülkeler arasındaki karşılıklı güven ve dostluğu artırma, üye ülkelerin siyaset, ekonomi, teknoloji ve kültür gibi alanlardaki etkili iş birliği düzenlemelerini teşvik etme, bölgesel barış, güven ve istikrarın korunarak güvence altına alınması ile demokratik, adil ve rasyonel uluslararası siyasi ve ekonomik yeni düzenin kurulmasına ortaklaşa çaba harcamayı amaçladığını vurguladı.

Büyükelçi Yu, Türkiye ile ŞİÖ arasındaki ilişkilere de değinerek, "Son yıllarda Türkiye, ŞİÖ'nün faaliyetlerine etkin bir şekilde katılarak örgütün diyalog ortağı ülkesi konumuna geldi. Türkiye’nin ŞİÖ’ye üye olma niyetini takdirle karşılayan Çin, diğer üye ülkelerle danışma temelinde Türkiye'nin örgüte katılımını ortaklaşa olarak ele almaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.