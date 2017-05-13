Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti öncesi ABD’nin terör örgütü YPG’ye vereceği ağır silah yardımını değerlendirdi. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri’ni terör örgütünün yanına yakıştıramıyoruz, doğru da bulmuyoruz. Aynı şeyi Rusya’ya da yakıştıramıyoruz” dedi. Birçok konuda kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’den sonra gerçekleştireceği ABD ziyaretinin bir milat olacağını söyleyerek şunları söyledi: Şu anda Amerika hâlâ bir geçiş sürecini yaşamakta. Bu geçiş sürecini yaşaması sebebiyle de bizim burada çok daha dikkatli, çok daha hassas olmamız gerekir. Bizim bütün temennimiz, şu anda ABD’den, daha önceden gelen bazı işlemler var. İşte bunlar YPG’ye verilen silah destekleri. Bunlar ağır silahlar, sıradan silahlar değil. Bunların bütün belgeleri elde, bunu kendileri de kabul ediyor. Bu tabii bizim ABD ile olan stratejik ilişkilerimize, stratejik mutabakatımıza ters düşen gelişmeler. Biz tabii bunların olmasını arzu etmeyiz, bunları görüşeceğiz. Bir öncü ekibini ABD’ye göndermiştik. Oralarda bazı ön görüşmeleri yetkililerle yaptılar. Heyetimiz döndü. Şimdi de biz en üst düzeyde Sayın Trump’la bu görüşmeleri yapalım istiyoruz ki bizim yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil nokta mesabesinde olacaktır. Bu bakımdan oldukça önemli.



İŞİN LAFINI YAPIYORLAR

“DEAŞ ile mücadeleyi şu anda en üst düzeyde veren biziz” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye’den başka DEAŞ ile bu denli mücadele veren var mı? Yok. Hepsi işin lafını yapıyor. Türkiye olarak biz içeride ve dışarıda bu işin icraatını yaptık. Yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Bu DEAŞ olabilir, PKK olabilir, PYD, YPG olabilir. Bölgede ne Amerika’ya ne de Rusya’ya tehdit var, tehdit bize, tehdit o ülkenin kendi insanlarına. Peki, tehdit bize olduğuna göre başkalarına ne? Eğer bir iyilik yapacaklarsa şu anda biz, Amerika Birleşik Devletleri’yle NATO’da beraberiz. Dolayısıyla NATO’da ittifak hâlinde olduğumuz böyle güçlü bir ülke, herhalde güçlü bir ortağıyla bu bölgede çok daha farklı adımları bizimle atmalı. Asla biz terör örgütünü Amerika’nın yanına veya Amerika’yı terör örgütünün yanına yakıştıramıyoruz.

SONUNA KADAR KOVALAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ elebaşı Gülen’in iade sürecine yönelik de bu konunun mutlaka gündeme getirileceğini vurgulayarak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Amerika Adalet Bakanı ile görüştüğünü söyledi. Bu görüşmelerde karşılıklı olarak bazı geri dönüşümler aldığını ifade eden Erdoğan, işin üzerine gidileceğini vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti: Ben Sayın Trump’la bunları etraflıca tabii ki görüşeceğim. Burada da yine hazırladığımız bazı bilgi, belgeler var. Onları da kendilerine takdim edeceğiz. Fakat Sayın Trump’ın burada iradesini tabii çok önemsiyorum. O işi sonuna kadar kovalayacağız.

Zirveye gidiyorum zırvaya değil

Brüksel’de ‘Erdoğan yanlısı gösterilere izin vermeyeceğiz’ diyen Belediye Başkanı Yvan Mayeur’e tepki gösteren Erdoğan “O kendi işine baksın. Ben, NATO’daki yapılacak bir zirveye gidiyorum. Olay budur. ‘Ben, NATO zirvesine de Erdoğan’ı sokmam’ diyorlarsa, Belçika yetkililerinin buna gücü yetiyorsa, çıksınlar bunu açıklasınlar. Ben zirveye gidiyorum, zırvaya değil” diye konuştu.