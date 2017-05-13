Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Anneliği, sevgi ve merhametin, sabrın, fedakarlığın, huzurun kaynağı olduğunu belirten Kaya, “Annelerimiz, bizleri hayata hazırlayan ilk öğretmendir. İlk kelimelerimizi, sevgi ve saygıyı, güzel ahlakı onlardan öğreniriz. Hayata aşkla bağlanmayı, fedakârlığı, sabrı onlardan öğreniriz” ifadelerini kullandı.

Kaya’nın mesajında şunları dile getirdi:

“Çocuklarının saadeti ve geleceği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan anneler, karşılıksız sevginin, cömertliğin yegâne kaynağıdır. Onun sesiyle gecemiz gündüz olur, kışımız bahar olur. Onun şefkatiyle acılarımız hafifler, kederlerimiz dağılır, hüznümüz sevince döner. Evlatlarını vatan için şehit veren, evde engelli çocuğuna bakan, bakıma muhtaç yakınlarına kol kanat geren de yine annelerimizdir. Aileyi bir arada tutan en önemli değer anne ve onun sevgisidir. Anne olmadan toplumu da ayakta tutmak mümkün olmaz. Bakanlık olarak, aynı sevgiyle kadının annelik rolünü güçlendiren sosyal politika uygulamalarını hayata geçirdik. Kadının iş yaşam uyumunu destekledik, süt ve doğum izinleri başta olmak üzere kadının annelik rolünü güçlendirdik. Onlar bizleri yetiştirip vatana, millete hayırlı birer evlat olmamız için emek verdiler. Bizler de annelerimizden aldığımız bu mirasla çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Yeni bir medeniyeti annelerimizle birlikte inşa edeceğiz. Üstün fedakârlıkları, sevgi ve merhametiyle yüreğimizden tutan tüm annelerimizin ve biyolojik olarak anne olmasalar da Koruyucu Aile olarak, evlat edinerek, buldukları her fırsatta çocuklarımıza gönlünü açan bütün kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyor, sevgi şükran ve muhabbetlerimi sunuyorum.”