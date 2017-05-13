Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu’na katılmak üzere geldiği Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’de Four Seasons Hotel’de Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Sırbistan Başbakanı’nı kabul etti
13.05.2017 - 19:20 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 19:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in başkenti Pekin’de Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,pekin,çin,sırbistan,
473197 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/473197.aspx
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