Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu’na katılmak üzere geldiği Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’de Four Seasons Hotel’de Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.