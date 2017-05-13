Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından 4 Kasım 2016'da tutuklanan HDP lideri Selahattin Demirtaş, "özerklik" fikrinden vaz geçtiğini açıkladı.

"ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ YETER"

Cezaevinde Selahattin Demirtaş ile görüşen CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Demirtaş'ın özerklik talebinin olmadığını ve anayasanın ilk dört maddesinin korunması gerektiğini dile getirdiğini söyledi.

Bir televizyon kanalına konuşan Erdem şunları söyledi:

UZLAŞMAYA HAZIRMIŞ

Ben Selahattin Demirtaş ile bir görüşme yaptım. Biz Kürt sorununun çözümü adına ilk dört madde konusunda hiçbir talebimiz yok dedi. Bu saatten yüzde 49 realitesine göre uygun olan somut çözüm pratiği ilk dört maddeyi bağlamayan bir çözüm pratiği olacaktır dedi. İki, özerklik konusunda hiçbir talebimiz söz konusu değildir diyor. Aynen bana bunu söyledi. İlk dört maddeyi koruyan, özerklik olmayan yeni bir anayasada uzlaşmaya hazırız diyor.