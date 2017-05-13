Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Anneler Günü sebebiyle mesaj yayınladı. Bahçeli paylaşımlarında, "Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, her birine en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Anne; ışığı hiç solmayan bir hayat kaynağı, yağdıkça yağan huzur ve bereket sağanağı, kavuşmakla bile dinmeyen bir hasret vahasıdır. Annelik fedakârlık numunesi, sevgi nişanesi, en iyi niyet, en görkemli insani ve manevi ziynettir.

"ONLARI KIRMAYALIM, İNCİTMEYELİM, ÜZMEYELİM"

Anne ömür boyu baş tacı edilecek değerdir. Onları kırmayalım, incitmeyelim, üzmeyelim; çünkü haklarını ödememizin belki de imkansız olduğu yüksek kıymet tabii ki annedir. Tarif etmek zordur anneyi. Çünkü yaşanmakla idrak edilir. Dokunması buram buram şefkat ve merhamet, bakması da haysiyet ve hoşgörüdür.

"ANNELİK OLDUKÇA İNSANLIK HEP VAR OLACAKTIR"

Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, her birine en iyi dileklerimi sunuyorum. Annelik oldukça insanlık hep var olacaktır. Başta özlemle andığım, ismi geçtiğinde kalbimin titrediği saygıdeğer annem olmak üzere vefat etmiş annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

İşte Bahçeli'nin tweetleri: