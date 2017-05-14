Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsünün, Türkiye'nin köklü tarihi ve dostluk bağlarının bulunduğu Arnavutluk’ta da yakından takip edildiğini belirtti.

FETÖ’nün Balkanlarda en örgütlü olduğu ülkelerin başında, Arnavutluk'un geldiğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye’ye darbe teşebbüsünü yaşatan, 249 insanımızı katleden, binlercesini yaralayan örgütün Arnavutluk’taki uzantılarının, bu ülkeye de doğrudan bir tehdit teşkil ettiğini ve asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğini sürekli olarak vurguluyoruz. Bir yandan kamuoyunu aydınlatırken, diğer yandan resmi makamlarla en üst düzeyde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Arnavutluk Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Başbakan Yardımcısı, Adalet ve Eğitim Bakanı gibi ilgili tüm bakanlarla görüşerek, neler yaşadığımızı ve FETÖ’nün iç yüzünü anlattık. Yasama, yürütme ve yargının tüm önemli isimlerine gerekli tüm bilgileri ilettik ve Arnavutluk’un, ülkemize açık bir şekilde tehdit teşkil eden FETÖ uzantılarından arındırılmasını beklediğimizi vurguladık. Ülkemizde Arnavutluk’a tehdit teşkil eden bir terör yapılanması olsa biz buna karşı bir dakika tereddüt etmeyiz."

"Arnavut aileleri için tehdit teşkil ediyorlar"

Büyükelçi Bayraktar, FETÖ’nün Arnavutluk’taki faaliyetlerinin okullardan ibaret olmadığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örgüt elebaşının kitaplarını Arnavutçaya tercüme eden iki yayınevi, ticaret odaları, hastaneleri, esnaf teşkilatlanmaları, haber siteleri, elebaşı haini yücelten ve propagandasını yapan sosyal medya hesapları, STK’ları ve dini kurumları var. Bu örgüt takiyede, iyi niyet sömürüsünde, komploda ve sahtekarlıkta uzman. Arnavutluk’ta da uzmanlıklarını konuşturuyorlar. Sorsanız hiçbirinin FETÖ ile alakası yok ve tamamen masumlar, eğitimden başka şey bilmiyorlar. Biz de bu kötü huylu hücrelerin peşindeyiz. Arnavutluk'tan son FETÖ’cü temizlenene kadar takipçisi olacağız. Arnavutluk topraklarının ülkemize tehdit teşkil eden bu unsurlardan arındırılmasını talep etmeye, bunların Arnavutluk için, Arnavut aileleri için tehdit teşkil ettiğini söylemeye devam edeceğiz."

"Arnavutluk, hainlerin tutunabileceği bir ülke olmayacaktır"

Önlerindeki en önemli hedefin, örgütün para ve insan kaynağı okulların kapatılarak Türkiye Maarif Vakfına devrini sağlamak olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bir yandan okulların devralınmasına yönelik talebimiz ayaktayken, diğer yandan da Maarif Vakfımızın üyeleri, Arnavutluk’ta gerçek Türk okulları açılabilmesini teminen hızla çalışmalarını başlattılar. Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanlığı ile olumlu bir iş birliği içerisine girdiler. Temennimiz odur ki Maarif Vakfımız en kısa zamanda eğitim kalitesiyle, güvenilirliğiyle öne çıkacak ama kar amacı gütmeyecek gerçek Türk okulları açacak. İlkemiz eğitimde kalite olacak. Ülkemizin her imkanını seferber edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, gelecek dönemde gerçekleştirmek istedikleri hedefler ile ilgili de şu bilgileri aktardı:

"Önümüzdeki dönemdeki öncelikli hedefimiz Maarif Vakfımızın Arnavutluk’ta eğitim faaliyetlerine bir an önce başlaması ve FETÖ’nün ülkedeki belkemiği olan okulların kırılmasıdır. Bunun yanı sıra, ülkede FETÖ ile aidiyeti, irtibatı, iltisakı olan hangi kişi veya kurum varsa bunların da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu takibat ve arındırma hareketinin müracaat makamları, yöntemleri konuya göre farklılık arz edebiliyor. Biz elimizdeki her türlü imkanı kullanmaya devam edeceğiz. Unutulmasın ki Arnavutluk, devletimizin varlığına, çocuklarımızın geleceğine meydan okuyan hainlerin tutunabileceği bir ülke olmayacaktır."