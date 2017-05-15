Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı "Kuşak ve Yol Forumu Liderler Oturumu"nun birinci kısmına katılarak kısa konuşma gerçekleştirdi.

Yanqi Gölü Adası toplantı merkezinde, "Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu"na katılmak üzere konuk liderler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile el sıkıştı.

Erdoğan, daha sonra Kuşak ve Yol Forumu Liderler oturumunun birinci kısmında kısa konuşma gerçekleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin açılış konuşmasıyla başlayan oturum, daha sonra basına kapalı devam etti.

Konuşmalardan sonra devlet ve hükümet başkanları, grup fotoğrafı çektirdi ve çalışma yemeğine geçti.

Oturumda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.