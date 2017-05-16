Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalya kazanan sporcularımız Ahmet Önder, Viktoria Zeynep Güneş, Selen Özbilen, Demir Atasoy, Ekaterina Avramova, İlknur Nihan Çakıcı, Nida Eliz Üstündağ, Daniyar İsmayilov, Yusuf Dikeç, Nur Banu Özpak, İbrahim Çolak, Ferhat Arıkan, Demet Mutlu, Rukiye Yıldırım, Ramil Guliyev ile Kadın Tenis Milli Takımımız (Başak Eraydın, Ayla Aksu, Melis Sezer, Berfu Cengiz), Erkek Tenis Milli Takımımız (Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Muhammet Haylaz, İlhan Sarp Agabigün), Erkek Yüzme Milli Takım (Erge Can Gezmiş, Nezir Karap, Kaan Özcan, Doğa Çelik), Kadın Yüzme Milli Takım (İlknur Nihan Çakıcı, Sezin Eligül, Esra Kübra Kaçmaz, Ekaterina Avramova) ve Judo Kadın Milli Takımımıza (Dilara Lokmanhekim, Nazlıcan Özerler, Büşra Katipoğlu, Şükran Bakacak, Kayra Sait) tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.