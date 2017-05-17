Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Referandum sonrası Fikri Sağlar’ın verdiği röportajla karışan CHP şimdi de ‘Kızılbaş’ söylemiyle çalkalanıyor. İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın göreve gelmesiyle kurulan Çevre ve Doğa Hakları Komisyonu‘nda bir görevliye Canpolat’ın sekreterinin ‘Kızılbaş’ demesi üzerine başkanlık karıştı. Komisyon üyeleri bu mezhepsel ayrımcılığa karşı Canpolat’tan bu kişinin partiden gönderilmesini talep etti. Canpolat'ın tavır göstermemesi üzerine de üyelerin tamamı istifa etti. Komisyon Başkanı Zafer Murat Çetinbaş, “Biz yıllardır Güner Ümit’i linç ettik” diyerek Canpolat'a tepki gösterdi. Komisyon üyeleri açıklamasında CHP'yi yerden yere vurdu: Biz önce kendi içimizdekilere sahip çıkacağız ve çıkmasını öğreteceğiz.

PARTİNİN EN BÜYÜK SORUNU ÖZGÜVEN

CHP'de genel başkanlık adaylığını açıklayan ilk isim olan Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında partide en büyük sorunun büyük bir özgüven eksikliği olduğunu kaydetti. "Biz zaten yüzde 25'iz. Sayın Erdoğan yüzde 10'lardaydı… Geldi, ikna etti bu milleti, yüzde 50 yaptı" diyen İnce açıklamalarına şöyle devam etti: Niye kendimize güvenmiyoruz. Ben ikna edebileceğimizi inanıyorum. Ancak ben TV kanalında Başkan için bir açıklama yapmam. Bu Kılıçdaroğlu ile ilgili değil, hepimizle ilgili. ‘Biz zaten yüzde 26'yız. Yapsak yapsak yüzde 30 yaparız' bizim bu algıyı değiştirmemiz lazım. (Akşam)