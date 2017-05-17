Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, "Trump görüşmede hangi sözleri vermiş olursa olsun, asıl önemli olan atacakları somut adımlardır" dedi

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

"Birlikte yaşadığımız insanların kardeşlik hukukunu bozmayı amaçlayan bölücü terör örgütlerinin faaliyetlerini destekleyen ve silahlandıran ülkelere dost ve müttefik gözüyle bakmamız mümkün değildir" diyen Çetin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Trump'la görüşmesinin ana gündeminin, bu ülkenin Türkiye'nin düşmanı terör örgütüne silah yardımı yapıyor olması manidardır. ABD'nin Türkiye ile müttefiklik hukukuna uygun davranmadığı ortadadır. ABD, NATO üyesi ve müttefiki Türkiye'nin güvenlik endişelerini hiçe sayarak terör örgütü PYD'yi alenen silahlandırmaktadır. PYD'ye silah verilmesi terörle iş birliğidir. Nasıl ki DAEŞ bir terör örgütü ise PYD ve PKK da birer terör örgütüdür. Bu silahların Türkiye'ye karşı kullanılabileceği ortada olduğuna göre, müttefikimiz alenen Türkiye'ye düşmanlık yapmaktadır. Sözde müttefikimiz, Suriye'nin kuzeyinde PYD-PKK'nın devletleşmesini sağlayacak ve enerji kaynaklarını Akdeniz'e çıkaracak bir koridor inşa etme projesinden vazgeçmiş gibi gözükmemektedir. Türkiye'nin kaygılarını ortadan kaldıracak adımlar atılmadığı sürece, ilişkilerin müttefiklik seviyesinde sürdürülmesi güçleşecektir. Bu durumdan Türkiye kadar ABD de zarar görecektir. Trump'la yapılan görüşmede iki ülkenin ilişkileri ve bölgemizdeki politikalar hakkında nokta ya da virgülden ziyade bolca ünlem işareti kullanıldığı ve önümüzdeki günlerin de böyle geçeceği ortadadır. Partimiz Türkiye'nin ABD ile ipleri koparmasını gerçekçi bulmamaktadır. Tıpkı diğer küresel aktörler gibi ABD ile de ilişkilerin sürdürülmesi Türkiye gibi stratejik bir kavşak noktasındaki ülke için neredeyse zorunluluktur. İlişkiler sürse bile, Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit edecek Suriye'de bir PKK devleti kurma politikasında ısrar edilmesi halinde, eninde sonunda Türkiye kendi başına bu meseleye nokta koymak zorunda kalacaktır" ifadelerini kullandı.