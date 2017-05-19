Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Almanya’nın İncirlik’ten çekilme kararı alma ihtimaline ilişkin “Kendileri bilir” dedi. Bir TV kanalına değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Rakka operasyonuna ilişkin demokratik güçler adı altında da olsa, çoğunluğu Arap da olsa içinde YPG’lilerin olduğu bir yerde Türkiye’nin olamayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD tarafına Türkiye’nin YPG’ye karşı mücadele edeceğini ve angajman kurallarını uygulayacağını aktardığını dile getiren Çavuşoğlu, bu konuda ABD tarafının olumsuz herhangi bir şey söylemediğini, tepki göstermediğini ve anlayışla karşıladığını söyledi. Çavuşoğlu, “Kendileri de YPG dâhil hiçbir unsurun Türkiye’ye yönelik tehdit oluşturmasına müsaade etmeyeceklerini söylediler” dedi.

“BU ŞANTAJSA SENİN YAPTIKLARIN NEYDİ”

Alman milletvekillerinin İncirlik’e ziyaret taleplerinin, Türkiye tarafından bu süreçte uygun bulunmaması nedeniyle geri çevrilmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in, “şantaj yapılamaz” ifadesi kullanmasının hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, karşı tarafın kendisinin otel odasını bile iptal ettirdiğini, bakanları ve milletvekillerini engellediğini anlattı. Bakan Çavuşoğlu “Bu şantaja giriyorsa senin yaptıkların neydi?” ifadesini kullandı.

Almanya’nın İncirlik’ten çekilme kararı alma ihtimaline ilişkin de Çavuşoğlu, “Kendileri bilir. Yalvaracak değiliz. Gelmek istediler, DEAŞ’a karşı koalisyonda biz kendilerine yer açtık ama her şey onların istediği gibi, onların keyfine göre olacak değil. Bunu bilmeliler. Ayrılmak istiyorlarsa da onlara yalvaracak değiliz. Onlar gelmek istedi, biz yardımcı olduk. Ayrılmak istiyorlarsa da ‘Güle güle’ deriz.” değerlendirmesinde bulundu.

AWACS TEHDİDİ

Bu arada ABD’de bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye’den çekilme söz konusu olursa, bunun sadece İncirlik’te görevli askerleri kapsamayacağını söyledi. Gabriel, Konya’da NATO misyonu kapsamında konuşlandırılan AWACS uçaklarını gündeme getirerek, “Bu entegre bir karar. Ben her iki konunun birbirinden ayrılmasının zor olduğunu düşünüyorum” dedi. NATO kapsamında görev yapan erken uyarı uçağı AWACS’ların personelinin üçte biri Alman askerlerinden oluşuyor.