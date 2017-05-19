Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yıl aradan sonra TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katıldı. Erdoğan, ‘onur konuğu’ olarak bulunduğu toplantıda yaptığı konuşmada, yatırımcıya finans musluğunu kapatan bankaları eleştirdi:

Özel sektörün finansmana bol ve kolay erişimini sağlamaya önem veriyorum. Maalesef bu konuda bankacılarımız ile pek anlaşamıyoruz. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir yerde girişimcilerimizi yatırıma yöneltmek, cesaretlendirmek, kolay olmuyor. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Türkiye’yi ayağa kaldıracak olan finans sektörünün yüksek kârlılığı değil, üretim, istihdam, ihracat ağırlıklı yatırımların çoğalması, büyütülmesidir. Sizlerin de desteğiyle bu konuda ortak aklı devreye alabileceğimizi ümit ediyorum. Bununla birlikte yatırımlarımız için ilave kaynak arayışlarımızı sürdürüyoruz. Faizsiz bankacılığı, yüksek faizle milletimizi canından bezdiren klasik bankacılık sistemiyle rekabet edecek önemli bir imkan olarak görüyoruz. Türkiye Varlık Fonu’nu, hayata geçirerek büyük projelerimizi destekleyecek kaynaklar üretmek için kolları sıvadık. Yurt dışından ülkemize yatırım yapan kişi, firma ve fonların getirdikleri kaynaklar da bir başka önemli kaynaktır, imkandır. Ekonomimiz, yatırımlarımız ve projelerimiz için bütün bu imkanları değerlendirmenin gayreti içindeyiz.

Kimse bana örneğin, gezi olaylarının amacının Taksim’deki üç beş ağaç olduğunu söyleyemez. 17-25 Aralık operasyonunun adaleti sağlamak için yapıldığını söyleyemez. 10 Ağustos ve 7 Haziran seçimlerinin ülkemizin tabii siyasetinin içinde gerçekleştirildiğini söyleyemez. Hele 15 Temmuz’un bu ülkeyi işgale ve bu milleti esir almaya yönelik olmadığını öne süren varsa kusura bakmasın onun aklından ve izanından şüphe ederim.

Şundan emin olunuz, en kötüsü geride kaldı. TÜSİAD Başkanımızın AB’ye yönelik ortaya koyduğu ifadeleri benim de bir açmam lazım. Bazı gerçekleri sizler dışardan gözlemliyorsunuz. Ama biz yaşıyoruz.

Avrupa Birliği dediğimiz zaman, gönlünü kapısını her şeyini açmış da Türkiye içeri mi girmemiş. Dikkat edelim, lütfen. Sene 1963, sene 2017. 54 yıldır bu ülkeyi affedersiniz kapısında sürüm sürüm süründüren bir AB var. Ve Türkiye’ye işte en son yaşadığımız şu referandum olayında yaptıklarını gördünüz. Türkiye sıradan bir ülke değil. Bir kapıkulu değiliz. Bizim bir onurumuz var, haysiyetimiz var. Bizim onurumuzla oynanmasına müsaade edemeyiz.

Ben bu milletin izzetini şerefini ayaklar altına aldırtmam. Biz her türlü görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu görüşmeler karşısında AB yetkilileri bizlere hakikaten adil olumlu yaklaşımlarını sürdürürlerse devam ederiz, ama sürdürmedikleri takdirde biz tabii ki başımızın çaresine bakacağız.