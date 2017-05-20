Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ankara Üniversitesi İlahiyat Öğretim Üyesi Mehmet Emin Özafşar görevinden alındı. Danıştay üyeliklerine ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelikleri sona eren Aysel Demirel, Şirin Ünsel, Muharrem Özkaya ve Rasim Aytin atandı.
Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
20.05.2017 - 02:04 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 02:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcılığı ve Danıştay üyeliklerine ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Etiketler : atama,resmi gazete,
474993 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/474993.aspx
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