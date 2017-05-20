Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ankara Üniversitesi İlahiyat Öğretim Üyesi Mehmet Emin Özafşar görevinden alındı. Danıştay üyeliklerine ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelikleri sona eren Aysel Demirel, Şirin Ünsel, Muharrem Özkaya ve Rasim Aytin atandı.