Bakan Eroğlu’nun kızı Merve, Ankara’da özel bir hastanede ikiz çocuklarını dünyaya getirdi. Çocuklardan erkek olana Yusuf Taha kız olana da Beyza Sude ismi verildi. Orman Bakan Eroğlu bugün dünyaya gelen torunlarının ve kızının sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirtti ve ikiz torun sahibi olmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.
Bakan Eroğlu’nun ikiz torunları oldu
20.05.2017 - 14:25 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun ikiz torunları oldu.
Bakan Eroğlu’nun kızı Merve, Ankara’da özel bir hastanede ikiz çocuklarını dünyaya getirdi. Çocuklardan erkek olana Yusuf Taha kız olana da Beyza Sude ismi verildi. Orman Bakan Eroğlu bugün dünyaya gelen torunlarının ve kızının sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirtti ve ikiz torun sahibi olmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.
Etiketler : Bakan Eroğlu,
475127 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/475127.aspx
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