Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Eroğlu’nun kızı Merve, Ankara’da özel bir hastanede ikiz çocuklarını dünyaya getirdi. Çocuklardan erkek olana Yusuf Taha kız olana da Beyza Sude ismi verildi. Orman Bakan Eroğlu bugün dünyaya gelen torunlarının ve kızının sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirtti ve ikiz torun sahibi olmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

