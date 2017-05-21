Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı olacağı AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi başladı.

"KOLTUK YILDIRIM'A ÖZEL"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada AK Parti Genel Başkan Vekilliği koltuğunun Binali Yıldırım'a özel olduğunu belirterek kendisinden sonra kalkabileceğini söyledi.

GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ VE RABİA TÜZÜĞE GİRMİŞTİ

Parti tüzüğünde yapılan değişiklikleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı açıklamıştı. 9 maddeden oluşan tüzük değişikliği kapsamında parti yönetimine "genel başkan vekilliği" makamının getirildiğini kaydeden Yazıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da sık sık dile getirdiği, "Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet" diye ifade edilen "Rabia" söyleminin tüzüğün 4. maddesine eklendiğini söylemişti.