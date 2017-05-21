Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde ilk olarak Divan Kurulu seçildi. Divan başkanlığına Hayati Yazıcı seçilirken, Divan heyetinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer aldı. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı da olan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Divan üyeliğini duyurdu. Şahin, "Cumhurbaşkanımızın sevdası AK Parti ile tekrar buluşacağı kongreye Divan Kurulu üyeliği ile katkıda bulunmak kısmet oluyor" ifadelerini kullandı. Fatma Şahin, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan AK Parti 2. Olağan Kongresi'nde de Divan üyeliğine seçilmiş, kongredeki divan başkanlığını ise Bekir Bozdağ üstlenmişti.

Gül, AK Parti'nin A takımında

AK Parti'yi cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlayacak yönetim kadrosu da belirlendi. AK Parti'yi cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlayacak olan 50 kişilik MKYK listesinde, AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül de yer aldı. MHYK'nın yedek listesine 24. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise birinci sıradan girdi.

Tayyar da hakem kurulunda

Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın listesinde Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunda bulunacak 3 asil üye arasında yer aldı. Milletvekili Tayyar, Nevzat Pakdil'in yerine kurul listesine yazıldı. Tayyar, önceki dönemde de kurulda yer alan Aziz Pabuşcu ve Vedat Bilgin ile birlikte yeni dönemde görev yapacak.