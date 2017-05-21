AK Parti yönetiminin en genç ismi Rümeysa Kadak, halen Marmara Üniversitesi'nde bir öğrenci. Ayrıca okulunda öğrenci konseyi başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.
MKYK listesinde dikkat çeken isim
21.05.2017 - 17:16 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni MKYK listesi açıklandı. İşte o listedeki en genç isim...
Etiketler : AK Parti,rümeysa kadak,kongre,
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