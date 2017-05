Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekibi tarihî kongrede:

Çetiner Çetin

Yücel Kayaoğlu

İsmail Sonsuz

Damla Peker

Alp Eren Kaya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bundan tam 1.000 gün önce partisine veda ederken bir konuşma yapmış ve bunun bir veda olmadığının altını çizmişti. Ve Erdoğan, referandum zaferinin ardından 998 gün önce Ahmet Davutoğlu’na bıraktığı “Genel Başkanlık” görevini Binali Yıldırım’dan devraldı.

Ankara Arena’daki AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongrede ‘Büyük bir aşkla bağlı olduğunu’ söylediği partisine geri dönen Erdoğan, salondaki büyük coşku karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Erdoğan konuşmasında AK Parti’nin, değişimin ve demokrasinin teminatı olduğunu belirterek, özetle şunları söyledi: “Bu uzun meşakkatli, sabır gerektiren yolculukta elbette yorulanlar, çeşitli sebeplerle geride kalanlar oldu. Ama AK Parti olarak bizim ne menzilimiz değişti ne de milletimizle aramızdaki rabıtamız zayıfladı. Kim dönerse dönsün biz dönmeyiz bu yoldan. Çünkü bu kutlu bir yoldur. İster 3 Kasım 2002’de olduğu gibi Meclis’e sokmasınlar ister 2008’de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar ister 2013’te olduğu sokakların altını üstüne getirsinler, ister 15 Temmuz’ da olduğu gibi canımıza kastetsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönemeyeceğiz.

Şu saatten sonra bu kardeşiniz Tayyip Erdoğan’ın ülkesinin hayrına olmayan bir davranışını duyarsanız bugüne kadar yaptığı her şeyi bırakın ve gereğini yapın.

FETÖ’den PKK ve DEAŞ’a kadar terör örgütlerinin hiçbiriyle meselem şahsi değildir. Eksiklerimiz hatalarımız elbette olmuştur ama ihanetimiz asla vaki değildir. Bizim kimseye karşı kişisel bir husumetimiz yoktur ama bu aziz milletimizin hakkının yenilmesine geleceğinin tehlikeye atılmasına da iznimiz yoktur. İsterse babamın oğlu olsun kimin böyle bir yanlışı varsa karşısında yer alırım. Kimseye diyet borcumuz bulunmuyor.

FETÖ ile mücadele gerektiği gibi yürütülmezse ülkemiz daha büyük tehlike altında kalacaktır. İtirafçılık oyunları ile mücadelenin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda önümüzdeki dönemde çok daha hassas, çok daha kararlı bir mücadele yürütülmesini temin edeceğiz. Özel haberleşme programlarını kullanarak, üyeliklerini kullanıp, kurumlarına destek olanlar için örgütü destekleyenler için yapacak bir şeyimiz kalmadı.

Türkiye’de artık hiçbir şeyin 15 Temmuz öncesi gibi olmayacağı bilinmelidir. Son zamanlarda ağır darbeler alan terör örgütünü ve silahla aralarına mesafe koymayan destekçilerini her bakımdan çok daha zor günler bekliyor, bu da böyle biline...



Türkiye, yaşadığı tüm badirelere rağmen hukuk devleti niteliğinden taviz vermemiş, geriye adım atmamış bir ülkedir. Dolayısıyla ne kadar ihanet içinde olurlarsa olsunlar, ne kadar alçalırlarsa alçalsınlar bütün terör örgütleriyle mücadelemizi hukuk içinde yürüttük, yürütüyoruz. Bana ‘Olağanüstü hâl ne zaman kalkacak?’ diye soruyorlar... Benim ülkemde devlet yıkılmaya çalışılıyor ve biz 249 şehit veriyoruz, 2 bin 193 gazimiz var. Siz bize hangi yüzle olağanüstü hâlin kaldırılmasını soruyorsunuz. Kalkmayacak. Ne zamana kadar? Huzura, refaha kavuştuğumuz ana kadar...

Sınırlarımız içindeki ve dışındaki tüm terör örgütleriyle mücadelede yeni bir dönem başlamıştır. İşte Fırat Kalkanı Harekâtı bunun en güzel örneğidir. Bu ülkeye, bu millete silah doğrultan, silah doğrultanları teşvik eden hiç kimseye karşı en küçük bir müsamahamız olamaz. Milletimizin bize itimadı, istikrar ve güven ortamını muhafaza ederek ülkemize yaptığımız hizmetlerden kaynaklanıyor. Bu parti çatısı altındaki hiç kimsenin bu itimada halel getirecek davranışlar içerisine girmeye hakkı yoktur.

Zorla bizi sevin demiyoruz

Erdoğan, AK Parti’nin sadece kendisine oy verenlerin değil 80 milyonun tamamının partisi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da AK Parti’nin gönlünü kazanamayacağı tek bir kişinin dahi bulunmadığını düşünüyorum. Yeter ki biz ona ulaşmasını bilelim, gerisi kolaydır. Hiç kimse kendini ötekileştirilmiş hissetmesin, hiç kimse özgürlük alanını tehdit altında görmesin, hiç kimse geleceğinden umutsuz olmasın. Bu ülkedeki her birey birinci sınıf vatandaştır. Biz, gerçekleştirdiğimiz her hizmeti, her yatırımı, her icraatı tüm vatandaşlarımız için yapıyoruz. Kimseden illa bizi sevmesini isteyemeyiz ama herkesten bizi dinlemesini, anlamaya çalışmasını, mümkünse katkı vermesini beklemek hakkımızdır. Çünkü biz 80 milyonun efendisi değil, 80 milyonun hizmetkarıyız. Bizim farkımız budur. Türkiye olarak ne orta gelir, ne orta demokrasi tuzağına düşeceğiz. Yeni projelerle, yatırımlarla, reformlarla, ekonomik tedbirlerle orta gelir tuzağını mutlaka bozacak, 2023 yılı için belirlediğimiz 25 bin dolar millî gelir hedefine ulaşacağız.

En renkli kongre

Ankara dün tarihî günlerinden birini daha yaşadı. 27 Ağustos 2014’te yapılan 1. Olağanüstü Kongre ile Genel Başkanlık görevini Ahmet Davutoğlu’na bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan 998 gün aradan sonra dün yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongre ile Genel Başkanlık koltuğunu yeniden devraldı. Erdoğan’ın ikinci dönemini başlatan ve ana teması “Yeni Atılım Dönemi” olan tarihi kongreden önemli notlar şöyle:

l Kongre için binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Kongreye partililer 81 ilden 565 otobüsle geldi.

l Kimi vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için ağaçlara tırmanırken, kimisi de güvenlik kulübesinin üstüne çıktı. Salona giriş yapamayan 80 bin vatandaşlar için de alana dev ekranlar kuruldu.

l Vatandaşlar ve basın mensupları 8 arama noktasından geçerek salona alındı.

l Kongreye gelen vatandaşlar ve basın mensupları tek tek fotoğrafları çekilerek yüz taramasından geçirildi.

l Kongreyi yerli ve yabancı yaklaşık 800 basın mensubunu takip etti. Kongre konuşmaları İngilizce ve Arapça simültane olarak tercüme edildi.

l Salonda birbirinden ilginç pankartlar vardı. Pankartlardan bazıları şunlar: “FETÖ, DEAŞ, PKK; topunuz gelin”, “We have Erdoğan, they don’t”, “Reklamlar bitti reisle yola devam ediyoruz”, “15 Temmuz ihanetini unutmadık unutturmayacağız”

l Salonda 15 Temmuz’da şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok da unutulmadı. Dev posterlerinin altına “vatan size minnettar” yazıldığı görüldü.

l 15 Temmuz’un seyrini değiştiren ve darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir kongreye özel misafir olarak katıldı.

l Salonda Türkçe sloganların yanı sıra Diyarbakır ve Hakkâri gibi Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen partililer “Biji Serok Erdoğan” (Yaşasın Başkan Erdoğan) şeklinde Kürtçe slogan attı.

l Erdoğan’ın siyasi hayatını anlatan “Bitmeyen Sevda” isimli sinevizyon gösterisinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önündeki tıkanıklığı açan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüntülerine de yer verildi.

l Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Hanım ile Başbakan Yıldırım’ın eşi Seniha Hanım’ın beyaz ceket giydiği görüldü.

l Yıldırım ve Erdoğan ilk konuşmalarını salona sığmayan partililer için otobüs üzerinden yaptı.

l Erdoğan ve Yıldırım’ı salona girişlerinde, 7 coğrafi bölgeyi temsilen yöresel kıyafetler giymiş kız ve erkeklerden oluşan 14 kişilik çocuk grubu karşıladı.

l Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk imza Binali Yıldırım olmak üzere kongreye katılan 1.370 delegenin tamamının imzasıyla aday gösterildi.

l Kongreye eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı. Başbakan Yıldırım’ın bizzat telefonla arayarak davet ettiği 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kongreye katılmadı ancak bir mesaj gönderdi.

l Kongrede CHP’den temsilci yer almazken, MHP’yi Genel Sekreter İsmet Büyükataman temsil etti. Öte yandan aralarında İran ve İsrail’in de bulunduğu yabancı ülkelerin temsilcileri ve ABD adına devlet ataşesi, kongreyi izledi.

l 22 Mayıs 2016’da yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongre ile genel başkanlığa seçilen Başbakan Yıldırım, 364 gün genel başkanlık yapmış oldu.

BAŞBAKAN YILDIRIM: Bu bir besmeledir

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı olarak yaptığı son konuşmasına “İşte özlenen, beklenen an geldi. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeniden aramızda” sözleriyle başladı.

AK Parti Genel Başkanlığı görevini Erdoğan’a devretmenin gururunu yaşadığını belirten Yıldırım “Aradan geçen 998 gün boyunca bizi manevi olarak asla yalnız bırakmadınız. Bize verdiğiniz güç ve destek için şükranlarımızı sunuyoruz. Ne mutlu bizlere ki hep yanı başımızda olan bir liderle yol arkadaşlığı yaptık. Ne mutlu bizlere ki aydınlık Türkiye’nin mimarı, kutlu yürüyüşün lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız 1’inci Olağanüstü Kongremizde Cumhurbaşkanı’mız ‘Bu bir Fatiha’dır, bu bir başlangıçtır’ demişti. Ben de diyorum ki 3’üncü Olağanüstü Kongremiz de bir besmeledir” diye konuştu. AK Parti’nin 2001 yılından beri zorluklarla mücadele ederek, bugünlere geldiğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: “Dünya, emsali görülmemiş bir azim, kararlılık, dirayet hikâyesini AK Parti’de gördü. Neler yaşamadık neler! Bizim partimizde makam, mevki derdi olmaz. Emin olun ki yarınımız, bugünümüzden çok daha güzel olacak.”

‘Partiyi kullanma’ İHRAÇ SEBEBİ

Kongrede aralarında Başbakan Binali Yıldırım’a “Genel Başkan Vekilliği” görevinin ihdas edilmesinin de aralarında bulunduğu bazı tüzük değişiklikleri yapıldı. Partide her seçim dönemi tartışılan 3 dönem kuralını esnetme konusunda MKYK’ya tam yetki verildi. Partiyi ve parti çalışmalarını alet ederek, çıkar sağlayan ile partili olmayı nüfuz olarak kötüye kullananlar ihraç edilecek.

2 TEMMUZ 2014