Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (KEİ) 25’inci Kuruluş Yıl Dönümü Zirvesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Porosenko ve Romanya Başbakanı Sorin Grindyanu katılacak.



Toplantı gündeminde, yeşil teknolojiler, enerji verimliliği, ülkelerin ihracat potansiyelinin artırılması, küçük ve orta ölçekli işletmelere ilişkin projeler olacak. Ayrıca, toplantı kapsamında sınır ötesi karayolu, deniz yolu ve enerji altyapısının geliştirilmesi ele alınacak.



Pavlopulos, zirve sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. 67 yaşındaki Pavlopulos, Türkiye’yi ziyaret eden ilk Yunanistan Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyor. Daha önce bu seviyede 7 Haziran 1952’de Yunanistan Kralı Pavlos, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın daveti üzerine Ankara ve İstanbul’u ziyaret etmişti.