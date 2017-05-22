Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalya kazanan milli sporcular Mehmet Demirci, Yasemin Adar, Ayla Aksu, Berfu Cengiz, Altuğ Çelikbilek, Sarp Agabigun, Enis Ünal, Batuhan Altıntaş, Sinan Ören, Yavuz Can, Kıvanç Gür, Yasemin Can, Osman Can Özdeveci’ye tebrik telgrafı göndererek, sporcuları başarılarından dolayı kutladı.