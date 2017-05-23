Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM’de gazetecilere açıklama yapan ve soruları cevaplayan Bülent Turan, yarın saat 12.00’de AK Parti’nin kapalı grup toplantısını yapacağını belirterek, Grup Başkanı’nı seçeceklerini ifade etti.

"GRUP BAŞKANI OLARAK BİNALİ BEY'İ ÖNERİYORUZ"

Turan, “AK Parti’nin Grup Başkanı olarak başbakanımız Binali Bey'i öneriyoruz, Dolayısıyla yarınki seçimi hayata geçirmek istiyoruz. CHP’nin, Grup Başkanı MKYK üyesi olmayacak iddiasını bir vahim tablo olarak değerlendirdik, gördük. Özellikle kampanya, referandum döneminde CHP’nin geçmişinden ders aldığını, artık hukuk, kanun oyunlarıyla yanlış stratejisi ile değil, halkla yürüyeceğini ümit etmiştik. Bugün CHP’nin fabrika ayarlarına döndüğünü, klasik CHP gördüğümüzü ifade etmek isterim. Adeta CHP’nin içerisine Sabih Kanadoğlu kaçmış. Grup Başkanı ile Grup Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı düzenlenmiştir. Grup Başkanı olan kişinin, MKYK üyesi olmasının bir mahsuru yoktur, siyasi etik açısından da mahsuru yoktur” ifadelerini kullandı.

KABİNE REVİZYONU SORUSU

Kabinede revizyon beklentisine ilişkin olarak Turan, bunu Genel Başkanın açıklayacağını ifade etti.

Bülent Turan konuyla ilgili olarak, "bu tamamen Sayın Genel Başkanımızın takdiridir. Şimdiye kadarki kongrelere baktığımızda MKYK üyeleri değiştiği zaman benzer revizeler olmuş. O yüzden böyle bir takdir varsa bunu çok gecikmeden Sayın Genel Başkanımız açıklayacaktır. Hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN AK PARTİ KONGRESİNE KATILMAMASI

Turan, CHP’nin kongreye katılmamasına ilişkin soruya da, “Türkiye’deki siyasal tarihe baktığımızda bayramlaşmalarda partilerin birbirine gelip, gitmesi asgari nezakettir. Biz de bu nezaketin gereği olarak başta CHP olarak bütün partileri kongremize davet ettik. Tüm partilerin katılmasına rağmen sözüm ona iktidara en yakın parti olan CHP’nin katılmamış olması kendi siyasi nezaketi ile ilgili bir şeydir. Biz kongre yaptık, ancak davete icabet etmeyen CHP olmuştur. Ben bunun şık olmadığını düşünüyorum. Nasıl partiler bayramlarda bir araya geliyorsa, nasıl kongrelerde şimdiye kadar bir araya gelmişse aynı nezaketi beklerdik” şeklinde konuştu.

"FETÖ AK PARTİ'NİN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN SORUNUDUR"

CHP Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına ilişkin olarak Turan, “AK Parti’nin ne kadar sağduyulu davrandığını, kendisine oy vermeyen insanları anlamak için büyük bir gayret sarf ettiğini görüyoruz. Ama ne kadar bölmeyle ilgili adım, itham, tavır varsa, kongreye katılmayan, hakaret eden CHP. Bugün FETÖ ile ilgili muazzam iddialarda bulundu. Biz hataları gördüğümüz zaman net tavır aldık. MİT krizinde, 17 Aralık krizinde net tavır aldık. FETÖ, AK Parti’nin değil, Türkiye’nin sorunudur. AK Parti’den de, CHP’den de ayıklamak hepimizin görevidir. Ön yargısız, hukuka destek olarak, hakim ve savcılara moral, motivasyon vererek mücadeleyi vermek durumundayız” dedi.