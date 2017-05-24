Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Akıncı ve Eide ile görüşmelerinde Kıbrıs'taki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile de telefonda görüşerek mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti.