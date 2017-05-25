Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel Havalimanı'nda karşılayanlar arasında Belçika Devlet Protokol Müdür Yardımcısı Alain van Gucht, Türkiye NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan, Türkiye Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve eski Trabzonsporlu yıldız futbolcu Ibrahim Yattara vardı.

YATTARA DA KARŞILAYANLAR ARASINDAYDI

Bunun yanı sıra Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ta bu önemli toplantı için Brüksel'e hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel Abelag Havalimanında yoğun bir ilgiyle karşılayanlar arasında eski Trabzonsporlu yıldız futbolcu Ibrahim Yattara'da vardı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yattara'yla bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Resmi Fotoğrafçısı Yasin Bülbül Instagram hesabından o fotoğrafı paylaştı