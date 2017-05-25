Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, Türkiye ile Mozambik arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Mozambik'in, Afrika'nın güneydoğusunda Türkiye büyüklüğünde bir ülke olduğunu hatırlatan Kızıltan, ülkenin 2 bin 500 kilometrelik sahil şeridi, doğal yaşam alanları ve zengin tabii kaynaklarıyla bölgesinde öne çıktığına dikkati çekti.

Kızıltan, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin 2011'den bu yana ülkede faaliyet gösterdiğini dile getirerek, "Ülkenin önemli bir turizm potansiyeli var. Mozambik'in Türkiye'de daha fazla tanıtılabileceğine ve ilgi göreceğine inanıyorum. Mozambikliler gerçekten çok cana yakın insanlar." dedi.

Mozambik hükümeti tarafından öncelikli yatırım alanlarının enerji, altyapı, turizm ve tarım olarak belirlendiğine işaret eden Kızıltan, düzenli yapılan fuar ve toplantılarla sektörlerin karşılıklı olarak daha iyi tanıtılabildiğini söyledi.

Kızıltan, Afrika kıtasındaki ikili ilişkilerin planlı bir çerçevede yürütüldüğünü, Afrika açılımı sonrasında kapsamlı ve stratejik bir dönüşümün hedeflendiğini belirterek, Türkiye'nin kıtadaki tüm ülkelerde büyükelçilik açma yönünde bir hedefi olduğunu aktardı.

Resmi toplantıların yanı sıra iş adamları heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerine de önem verdiklerini kaydeden Kızıltan, böylece iki ülkedeki potansiyelin de yakından görülebildiğini vurguladı. Büyükelçi Kızıltan, "Mozambik'te şu anda değerlendirilebilecek büyük bir potansiyel var ve bu potansiyelin herkes farkında. Bazı ülkeler hızlı adımlar atıyor. Çin gibi ülkeler altyapı alanında büyük çalışmalara imza attı." ifadelerini kullandı.

Zeynep Kızıltan, karşılıklı olarak her alanda ikili iş birliğini geliştirme arzusu bulunduğuna değinerek, "Türkiye olarak turizm olsun, tarım olsun, sağlık olsun çeşitli alanlarda Mozambik'e katabileceğimiz artı değerler var." dedi.

Dizilerde gördükleri Türkiye'yi merak ediyorlar

Türk Hava Yollarının (THY) iki yıl önce başkent Maputo’ya sefer düzenlemeye başlamasının, Mozambik'i ziyaret etmek isteyen hem turistler hem de iş adamları için iyi bir fırsat oluşturduğunu dile getiren Kızıltan, "THY karşılıklı olarak sadece insanları taşımıyor, aynı zamanda kültürü de taşımış oluyor. Bu fırsattan daha fazla istifade etmeliyiz." diye konuştu.

Kızıltan, Türklerin Afrika'ya büyük ilgi duyduğunu ve kıtanın doğal güzelliklerinin insanları cezbettiğini belirterek, Türklerin Mozambik'i tanımasıyla turist akışının daha da artacağına inandığını vurguladı.

Mozambiklilerin ülkede yayınlanan Türk dizilerini ilgiyle takip ettiklerini anlatan Kızıltan, bölge halkının dizilerde gördüğü Türkiye'yi merak ettiğine dikkati çekti.

Kızıltan, "Mozambik'te karşılaştığımız çok kişi bana Kapadokya'yı, İstanbul'u soruyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi ziyareti

Büyükelçi Kızıltan, Mozambik'in önemli miktarlarda doğalgaz ve kömür kaynaklarına sahip olduğuna, ülkede ayrıca turizm, tarım ve sanayi alanlarında da Türk iş adamları için fırsatlar bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Mozambik ile ticaret hacmimiz 120 milyon dolar civarında. Bunun ilk aşamada 250 milyon dolara, daha sonra ise 500 milyon dolara çıkartılması hedefleniyor. Her alanda iş birliğini geliştirme arzusu var. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkeyi ziyareti sırasında da gördük. Sağlıktan eğitime, turizmden tarıma, altyapıdan enerjiye her zaman söylediğimiz gibi kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ilişkilerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir kilometre taşı oldu. Önemli anlaşmalara imza atıldı."

Kızıltan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde 6 önemli anlaşma imzalandığını hatırlatarak, ticari ve ekonomik iş birliği ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Kızıltan, “Bunlar ekonomik ilişkilerimiz bakımından temel iki anlaşma, ticari ve ekonomik iş birliği anlaşmasının imzalanmasıyla karma ekonomik komisyonun kurulması mümkün olacak, diğer anlaşma ise yatırımcıların önünü açacak.” şeklinde konuştu.

Önemli bir diğer anlaşmanın dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişare mekanizmasının kurulması olduğunu söyleyen Kızıltan, “Bu bizim dünyanın her yerinde çeşitli ülkelerle tesis ettiğimiz bir mekanizma. Böylece Mozambik ile düzenli olarak ikili, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişi yapma imkanı bulacağız.” ifadelerini kullandı.

Bir başka önemli anlaşmanın da resmi pasaport sahiplerine vize muafiyeti getirdiğini dile getiren Kızıltan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında imzalanan diğer iki anlaşmayla da kültür ve turizm alanlarında iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

Maputo'ya atanmadan önce Ankara’da Dışişleri Bakanlığında Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kızıltan, Eylül 2016'dan bu yana Mozambik'te Büyükelçilik görevini ifa ediyor.