Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıç, ABD'nin en çok okunan gazetelerinden USA Today için "Göstericiler tehdit teşkil ediyordu" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Makalesine, "16 Mayıs'ta Büyükelçilik Rezidansı'mızın önünde meydana gelen olaylar engellenebilirdi." cümlesiyle başlayan Kılıç, Amerikan medyasında olayların gerçekte olduğundan daha faklı yansıtıldığına dikkati çekti.

Olayların ilk bölümü yok sayıldı

PKK yanlılarıyla Türk vatandaşları arasındaki ilk arbedenin gösterilmeden sadece sonraki olayların yansıtıldığı videonun dolaşıma sokulduğuna işaret eden Kılıç, bu şekilde sürecin yanlış aksettirildiğini vurguladı.

Beyaz Saray'ın önünde de iki grubun karşı karşıya geldiğini, ancak gerekli güvenlik önlemleri alındığı için herhangi bir olay yaşanmadığını anlatan Kılıç, Rezidans önüne gelen PKK yanlılarının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 metre kadar yaklaşabildiğini ve bunun ciddi bir güvenlik zaafiyeti oluşturduğunu belirtti.

Kılıç, "Eğer göstericiler şiddet içeren eylem ve provokasyonlarının ardından, Sheridan Medyanı'nın diğer tarafına alınsaydı bu olaylar asla yaşanmazdı; hem de iki grup arasında yeterli güvenlik mesafesi oluşturulmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenliği temin edilmiş olurdu." değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçi Kılıç, Amerikan medyasında göstericilerin toplanma hakkı için "ABD Anayasasının 1. ek maddesine" atıf yapıldığını, ancak aynı meydanın diğer tarafında da bu hakkın rahatlıkla kullanılabileceğini vurguladı.

"Yabancı devlet ricalinin güvenliği riske atılmamalıdır"

Kılıç, makalesini şöyle tamamladı:

"Serbestçe toplanma hakkı, özellikle terörden çok acı çekmiş olan Türkiye gibi bir ülkeden gelen yabancı devlet ricalinin güvenliğini riske atmamalıdır. Yabancı devlet erkanının ziyaretlerinde bu tür olayların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır."

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde 16 Mayıs'ta toplanan PKK yandaşları izinsiz gösteri ve taşkınlık yapmış, olaylar sonucunda biri PKK sempatizanı, diğeri Türk 2 kişi tutuklanmıştı.

Olayların ardından Büyükelçi Kılıç, "İfade özgürlüğü ve terörizmle, teröristlerle dayanışma içinde olmayı ifade etmek arasında büyük bir fark var. Özellikle Beyaz Saray önünde gösteriler sırasında grupları birbirinden uzak tutarak olayları kontrol eden ABD Dışişleri Bakanlığı Gizli Servisine minnettarım ama ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan PKK'nın sözde liderinin fotoğraflarını ve arkadaşlarını Washington sokaklarında görmek hayal kırıklığıydı. Bu, terörizmle dayanışma içerisinde olmaktır. Biz bunu ifade özgürlüğü olarak görmüyoruz." açıklamasını yapmıştı.