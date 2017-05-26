Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile heyetler arası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerinin mükemmel bir seviyede olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’ye gelen Slovak turist sayısını artırmayı çok istediklerini de vurguladı.

Bugünkü görüşmelerinde Kıbrıs meselesini ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu sürece desteğinin tam olduğunu, Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılması için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Çavuşoğlu, bu konuda Slovakya’nın desteğini duymaktan dolayı da memnun olduğunu dile getirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz gecesi yaşanan başarısız darbe girişiminde kendisini ilk arayan kişinin Slovak mevkidaşı olduğunu hatırlatarak, bunu asla unutmayacaklarını kaydetti.

"Türkiye'nin tam desteği arkanızda"

Slovakya’nın Türkiye’nin AB sürecine verdiği desteğe de değinen Çavuşoğlu, "Yapıcı eleştirilerinizi her zaman olumlu karşılıyoruz çünkü arkasında bir şey olmadığını çok iyi biliyoruz. AB Başkanlığı döneminde mükemmel bir iş çıkardınız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da çok iyi başkanlık edeceğinize eminiz. Türkiye’nin tam desteği arkanızda." ifadelerini kullandı.

"AB'nin de unutmaması gereken şey kendi ödevini bitirmesi gerektiği"

Çavuşoğlu, dün Brüksel’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerde Türkiye-AB Zirvesi'ne ilişkin bir tarih belirlenip belirlenmediğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Görüşmeler oldukça yararlı ve verimli geçti. Erdoğan, Türkiye’nin AB’den beklentisi, Türkiye-AB yol haritası konusunda oldukça açıktı. Bu sefer AB yetkililerinin daha olumlu olduğunu gördük. Öncelikle boş sözlerden kaçınmalı, ortak gündemimize eğilmeliyiz. Bizim AB’den beklentimiz çok basit. Biz, doğru adımların atılmasını bekliyoruz. Türkiye’ye pozitif bir ayrımcılık yapılmasını beklemiyoruz. Görmek istediğimiz şey Türkiye’nin eşit bir ortak olarak görülmesi. Bazı teknik hususlar var tabii ki. Bunları çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin yapması gereken bir ev ödevi var fakat AB’nin de unutmaması gereken şey kendi ödevini bitirmesi gerektiği."

AB’nin tüm dünyada küresel bir aktör olmak için daha fazla adım atması ve başarısız olan politikalarını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Anlamlı ve samimi diyalog lazım. Başka bir şeye ihtiyacımız yok." dedi. ​

"Türkiye Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası"

Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin başka bir soru üzerine de Türkiye'nin Avrupa'daki birçok kurumun kurucu ülkeleri arasında olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Avrupa'nın parçası olmadığını iddia eden ülkeler istese de istemese de Türkiye Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası." ifadelerini kullandı.