Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen, "İmam Hatip Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, bir imam hatipli olarak, stattaki toplulukla bir arada olmanın kendisi için onur olduğunu söyledi.

"İmam hatipler için, milli ve manevi değerlerine bağlı insanlar için zor dönemler geride kalmıştır." diyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"İmam hatip okullarının kapısına kilit vurulduğu, imam hatiplerin toplumdan tecrit edilmeye çalışıldığı, katsayı engelleriyle önünün kapanmaya çalışıldığı, başörtüsü yasaklarıyla kız imam hatiplerin kapatılmaya çalışıldığı dönemler geride kalmıştır. Allah'a çok şükür on binlerle ifade edilen imam hatip öğrencilerinin sayısı bugün artık milyonlarla ifade edilen noktaya gelmiştir. Dün imam hatiplerin önünü kesmeyi, Türkiye'nin geleceğini aydınlatma bahanesini öne süren karanlık zihniyetliler, tarihin karanlığına gömülmüş ve bertaraf edilmiştir. İmam hatipli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye aydınlık yarınlarını kuruyor. Burada Türkiye'nin aydınlık yarınlarının mücadelesini veren siz imam hatipli kardeşlerimize çok büyük işler, görevler düşüyor."

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programa Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Veysi Kaynak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri ile binlerce imam hatip öğrencisi katıldı.

Programda, imam hatipler arası gerçekleştirilen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ve takımlara ödülleri verildi. Dereceye giren öğrenciler stat çevresinde tur attığı sırada, protokol tribünü önüne geldiklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konuklar öğrencileri ayakta selamladı.

Programda, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da selamlama konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "millet" tablosu hediye edildi, tablonun son kalan kısmını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmetti.