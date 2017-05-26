Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'de, 16 Nisan referandumunun kaybedilmesiyle birlikte kazan kaynamış, ilk isyan eden kişi de Fikri Sağlar olmuştu. Fikri Sağlar CHP yönetiminin acilen değişmesi gerektiğini söylemiş, ardından disipline sevk edilmişti.

7 SAATLİK TOPLANTI SONRASI KARAR: KINAMA

7 saatlik süren 'Fikri Sağlar toplantısının' ardından karar verildi ve Fikri Sağlar'ın Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği sözleri kınandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi. Karar oy birliği ile alındı.

CHP'den kararla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisinin 07.05.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı ile, Tüzüğün 70/A-a,b,d maddesi uyarınca Kesin Çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verilen D.Fikri SAĞLAR’la ilgili olarak; Yüksek Disiplin Kurulunca 26.05.2017 tarihli toplantıda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, D.Fikri SAĞLAR’ın Tüzüğün 70/C-a,b,c maddesi uyarınca Kınama Cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile ve kesin olarak karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."