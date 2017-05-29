Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası AK Parti’nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu. MKYK toplantısında alınan kararla AK Parti’nin yeni Sözcüsü Mahir Ünal oldu. İlk MKYK toplantısının gerçekleştirildiğini anlatan Ünal, referandum ve 2019 seçimlerine yönelik değerlendirmelerin yapıldığını ifade etti. Teşkilatların performanslarının da değerlendirildiğini kaydeden Ünal, FETÖ ile mücadele, Doğu ve Güneydoğu’daki terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların ele alındığını ve İçişleri Bakanı Soylu’nun bu konuda bir sunum yaptığını ifade etti.

16 Nisan’dan sonra gerçekleştirilen kongrede tüzük değişikliğinin gerçekleştiğini ve bu tüzük değişikliğiyle genel başkan vekili statüsü ile Başbakan Binali Yıldırım’ın genel başkan vekili statüsüne sahip olduğunu ifade eden Ünal, MKYK’da yapılan temayüle binaen MYK seçiminin gerçekleştirildiğini kaydetti. AK Parti’nin yeni MYK’sında yer alan isimler şöyle:

BİNALİ YILDIRIM BAŞKANVEKİLİ

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Genel Başkanvekili oldu

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI:

Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ahmet Sorgun, Mahir Ünal, Mehmet Mehdi Eker, Öznur Çalık, Erol Kaya, Cevdet Yılmaz, Fatih Şahin, Ravza Kavakçı Kan, Vedat Demiröz, Çiğdem Karaaslan, Hamza Dağ.

SORUMLU OLDUKLARI BİRİMLER:

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun

Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz

Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Genel Sekreter Abdulhamit Gül… Parti sözcüsü Mahir Ünal…

MYK'YA 3 YENİ İSİM GİRDİ

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yerine Mahir Ünal getirildi. Ünal, parti sözcülüğü görevini üstlendi. Cevdet Yılmaz ise Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin MYK üyeliği sona ermiş oldu. İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay’ın yerine Ravza Kavakçı Kan getirildi. MYK’dan giden bir isim de Yasin Aktay olmuş oldu. Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar’nın yerine Hamza Dağ getirildi. Böylelikle MYK’ya yeni giren isimler Ravza Kavakçı Kan, Hamza Dağ, Mahir Ünal oldu. MYK’dan giden isimler ise Şaban Dişli, Yasin Aktay ve Nükhet Hotar oldu.



Ünal, açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Kendisinin duygularının sorulması üzerine Ünal, “AK Parti’de her birimiz bir nefer olarak değişik pozisyonlarda, görevlerde bulunuyoruz. Ben bu partide 4 yıl büyük bir onurla grup başkanvekilliği yaptım, bakanlık yaptım. Partime ve liderime müteşekkirim. Sadece teşkilatlarla ilgili değil, hem yerel yönetimler hem teşkilatlar hem de hükümetle ilgili, hem performans hem başarı oranlarının değerlendirilmesi çok önemli. Çünkü, 2019 artık yüzde 45’le seçim kazanılacak sistem değil, yüzde 50 artı bir getiren bir sistemle karşı karşıyayız. Hükümet sistemiye birlikte artık Türkiye’de siyaset eskisi gibi olmayacak, tüm siyasi partiler siyaset yapmak durumunda kalacak, özellikle muhalefet” ifadelerini kullandı.

Kabine değişikliğine ilişkin soruya Ünal, “Yarın grup toplantımızı Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek. Kabine ile ilgili bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın istişareleri” yanıtını verdi.