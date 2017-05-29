Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bakanlıklardan 6 aylık bir yol haritası belirlemelerini istediği yönündeki haberler sorulan Ünal, "Sadece teşkilatlarla ilgili değil, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da Başbakan'ımızın da daha önce ifade ettiği gibi hem yerel yönetimlerle ilgili hem teşkilatlarımızla ilgili hem de hükümetle ilgili hem performans hem başarı oranlarının değerlendirilmesi çok önemli. Çünkü 2019 daha Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi artık yüzde 40'la yüzde 45'le seçim kazanılacak bir sistem değil. Yüzde 50+1'i gerektiren yeni bir sistemle karşı karşıyayız. Zaten Türkiye'deki en büyük ve güzel değişim cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte artık Türkiye'de siyaset asla eskisi gibi olmayacak. Bütün siyasi partiler özellikle muhalefet siyaset yapmak zorunda kalacak" diye konuştu.

GRUP TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞACAK

Kabinede bir değişik olup olmayacağı da sorulan AK Parti Sözcüsü Ünal, "Yarın grup toplantımızı Sayın Cumhurbaşkanı'mız gerçekleştirecek. Kabineyle ilgili bu Sayın Başbakan'ımızın ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendi istişareleri ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle Sayın Başbakan'ımızın böyle bir teklifte bulunursa değerlendireceği bir konu" dedi.