Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi olaylarının yıldönümü için Twitter'dan bir mesaj yayınladı. "Gezi direnişi, 80 sonrası dönemin en demokratik, barışçı ve birleştirici hareketiydi. Haksızlığa karşı susmamayı hatırlatanlara selam olsun!" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

BAKIRKÖY'DE Mİ DİRENİYORDUN?

Bülent Turan "Ayıp! Ama madem öyle kaç gece Gezi'de "direndin", kaç polis taşladın!?" ifadelerini kullanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sırasından Bakırköy Bekediye Başkanı'nın evinde beklemesine de gönderme yaparak "Yoksa o zaman da mı Bakırköy Bld Başkanı'nın evinde "direniyordun"?" dedi.