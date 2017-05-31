Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Yıldırım, 30 Mayıs günü Bağdat’ta meydana gelen terör saldırıları nedeniyle Irak Başbakanı Haydar El-Ebadi’ye, 31 Mayıs günü Kabil’de meydana gelen terör saldırısı için Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah’a birer taziye mesajı gönderdi.