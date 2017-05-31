Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Yıldırım, 30 Mayıs günü Bağdat’ta meydana gelen terör saldırıları nedeniyle Irak Başbakanı Haydar El-Ebadi’ye, 31 Mayıs günü Kabil’de meydana gelen terör saldırısı için Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah’a birer taziye mesajı gönderdi.
Başbakan Yıldırım’dan Irak ve Afganistan’a taziye
31.05.2017 - 20:19 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat’taki terör saldırısı nedeniyle Irak Başbakanı Haydar El-Ebadi’ye ve Kabil’deki terör saldırısı dolayısıyla Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah’a birer taziye mesajı gönderdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Binali Yıldırım,
478168 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/478168.aspx
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