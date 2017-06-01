Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Gökçek, elim kazayla ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, Şehitlerimizin ismini, bu ayki Belediye Meclisimizde, bir mahallemizdeki cadde ve sokaklara vereceğiz. Bu kahramanlar unutulmayacak ya da bir parkta yapılacak bir projeyle isimleri yaşatılacak" dedi. Helikopter kazasında şehit olan Tümgeral Aydoğan Aydın'ın gerçek bir kahraman olduğunu ifade eden Başkan Gökçek, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın... O, gerçek bir kahramandı. Mekanı cennet olsun... İşte Kato Dağı'ndan Cumhurbaşkanımızla yaptığı konuşmaö diyerek, Komutan'ın Cumhurbaşkanı ile yaptığı konuşmanın videosunu da paylaştı.

Başkan Gökçek, ardından, şehit olan Yarbay Songül Yakut ile ilgili olarak da "FETÖ'cülerle mücadele ettiği için ordudan atılan, sonra tekrar görevine dönen bir kahraman... Mekânı cennet olsun" tweet'ini attı.