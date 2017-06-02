Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Şehit ailelerinin duruşları bize büyük bir ders olmaktadır"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Ortahisar Hükümet Konağı, Belediye Binası ve Pazar kapı Yeni Yaşam Alanı Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Soylu, yaptığı konuşmada, terörle mücadele edenlerin hakkının ödenemeyeceğini belirterek, "Büyük bir mücadeleyi ortaya koyan önce milletim ve vatan diyenler ve toprağına bağlı insanlar. Oralarda nasıl hizmet yaptıklarını ve bu bağlılıklarını nasıl ortaya koyduklarına şahit olan bir evladınız olarak söylemek istiyorum onların hakkı ödenmez. Onlar kadar bu meselelere büyük bir sorumlulukla yaklaşan ve acılarını içine gömen ve özellikle gözyaşlarının görülmemesini, başkaları tarafından hissedilmemesini isteyen ailelerini de minnettarız. Büyük bir mücadele veriyoruz. Ailelerin o duruşları, vatan sağ olsun sözleri, müsaade ederseniz bende gitmek istiyorum diyen o büyük duruşları her biri bize büyük bir ders olmaktadır" dedi.

"TARLALARDA ARTIK KENEVİR YERİNE BUĞDAY EKİLİ"

Lice’de gerçekleştirdikleri operasyonların devam ettiğini belirten Soylu, "Şu anda 6 bin 200 kişi ile başladığımız ülkemizin önemli operasyonlarından birisi olan Lice’de gerçekleştirdiğimiz operasyon devam ediyor. Yaklaşık 10 bin kişi ile devam ediyor. Diyarbakır ile Bingöl arasında orada evlatlarımız mübarek Ramazan günü içerisinde bir taraftan uyuşturucu belası ile ülkemizi karşı karşıya bırakmaya çalışan terör örgütünün kenevir tarlalarını tek tek söküyor. Burada güzel bir haber vereceğim. Geçen sene o tarlaların birçoğunda kenevir ekilmişti. Şimdi bu sene öyle bir imkana sahip olamadılar, şimdi o tarlaların bir çoğunda buğday ekili. Milletimizin ve devletimizin ortaya koyduğu kararlılık sonucunda gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı

"HÜSEYİN AVNİ AKER’E GÜZEL BİR YEŞİL ALAN YAPACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce Trabzonspor’un maçlarını oynadığı Hüseyin Avni Aker Stadyumu’na güzel bir yeşil alan yapacaklarının müjdesini verdi. Soylu, stadyumun bir kısmının tarihi için bırakılacağını belirterek, "Tarih orada kalsın diye bir kısmı bırakılacak. Oraya güzel bir yeşil alan yapacağız. Hem çocuklarımız hem de Trabzonlu hemşehrilerimiz orada güzel bir yaşam alanına sahip olacak. Hizmetleri yerine getirmek için büyük bir heyecan duyuyoruz.

"TRABZON TEOG’DA 7. OLDU"

Bakan Soylu, Trabzon’un TEOG’da 35’ncilikten 7’nciliğe geldiğini belirterek, "Bu çok güzel bir haber, bize inşallah birincilik yakışır. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz ve ailelerimizle, öğrencilerimizle birlikte iyi bir mücadeleyle iyi bir noktaya ulaşacağız. Yarın iftarımızı Güneydoğuda gerçekleştireceğiz. Mardin’den buraya gelen misafirlerimize gösterilen ilgi ve alaka, gerekse buradan Mardin’e giden arkadaşlarımızı orada gördükleri ve yaşadıkları bir birleriyle olan muhabbet bu meselenin en önemli çözüm anahtarıdır" ifadelerini kullandı

"MALZEMELERİN KİMDEN GELDİĞİ APAÇIK ORTADA"

Terörle mücadeleye değinen Soylu, “En son iki tane AT4 dediğimiz iki tane yeni nesil helikopter, tank, uçaksavar bütün bunlara yönelik oluşturdukları malzemeleri yakaladık. Kimden geliyor bunlar, kimden geldiği apaçık ortada, PYD’ye, PYD’den Türkiye sınırlarının hemen içresinde girebilmek için planlar gerçekleştiriliyor. Top yükün bu mücadeleyi gerçekleştireceğiz. Bütün dünyaya bir mesaj vereceğiz. Coğrafyamızda kimseyi oynatmayız ve buna müsaade etmeyiz. Vereceğimiz mesaj budur. Yarın da Mardin’e gideceğim. Mardin, Diyarbakır ve Batman otelleri ful, geçen sene hepsi sinek avlıyordu. Bu anlayışı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise büyük bir kompleksin açılışını böyle bir mübarek günde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada büyük gayretleri olan Süleyman beye ve bütün milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem eserin oluşmasında Trabzon’un nasıl birlikte hareket ettiği göstermesi vesilesiyle ve emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, Ortahisar Belediye binasının yeni bir yaşam alanını şehre kazandıracağını belirterek, "Mükemmel bir proje gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bu alanda sadece bir hükümet binası veya belediye binası yapmıyoruz. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin laik olduğu yeni bir yaşam alanı ihya ediyoruz. Bu manada bize destek olan İçişleri bakanımız Süleyman Soylu bey çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ortahisar Hükümet Konağı, belediye binası ve Pazarkapı Yeni Yaşam Alanı binasının yapımı 26 Kasım 2018 yılında tamamlanması hedeflenirken yapılan duaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Boylu ve beraberindekiler temel atma törenini gerçekleştirdi.