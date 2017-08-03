Bursa'nın sevilen simalarından, Bursa Devlet Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı, BİLGEMED’İn ortaklarından, İçişleri Eski Bakanı Mehmet Gazioğlu’nun kardeşi Abdi Gazioğlu yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Sadağ mahallesindeki çiftliğinde gece saatlerinde çıkan yangını söndürmek için içeriye giren Abdi Gazioğlu, tüp patlaması sonucu hayatını kaybetti. Yangını, itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken Gazioğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İçişleri Eski Bakanının acı günü
03.08.2017 - 07:37 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 07:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da yaşayan, İçişleri Eski Bakanı Mehmet Gazioğlu’nun kardeşi Abdi Gazioğlu yaşamını yitirdi.
Bursa'nın sevilen simalarından, Bursa Devlet Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı, BİLGEMED’İn ortaklarından, İçişleri Eski Bakanı Mehmet Gazioğlu’nun kardeşi Abdi Gazioğlu yaşamını yitirdi.
Etiketler : ı Mehmet Gazioğlu,
493555 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/493555.aspx
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